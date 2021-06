Zeeuwse industrie wil snelheid maken met CO2-reductie, maar dat kan niet zonder miljardensteun

Chemieconcern Dow, kunstmestfabriek Yara en olieraffinaderij Zeeland Refinery behoren tot de grootste uitstoters van CO2 in Nederland. In 2050 willen zij klimaatneutraal kunnen opereren, hebben ze in een brief aan kabinetsformateur Mariëtte Hamer laten weten. Dat houdt een vermindering van de CO2-uitstoot in met 11 miljoen ton in 2050, maar al daarvoor willen ze stappen zetten. De drie mikken op een reductie met 3,9 miljoen ton over vijf jaar. De inzet voor 2030 is 5,6 miljoen ton minder uitstoot in de gehele regio.