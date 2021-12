Zeeuwse industrie blij met regeerakkoord: ‘Er is wel tempo nodig’

In het akkoord schrijven de coalitiepartijen dat ze afspraken willen maken met de 10 tot 20 grootste uitstoters van broeikasgassen. In die top 20 staan de Zeeuwse bedrijven Dow Chemical, Yara en Zeeland Refinery. Samen met bedrijven uit Vlaanderen en West-Brabant hebben ze zich verenigd in het cluster Smart Delta Resources (SDR), dat erop gericht is de industrie te vergroenen.

SDR-directeur Joost van Dijk heeft het regeerakkoord met instemming gelezen. Er staat bijna letterlijk wat de bedrijven willen: ‘We houden rekening met de samenhang van bedrijven in industrieclusters. Bij maatwerkafspraken is wederkerigheid het uitgangspunt. Dat betekent dat de overheid de nieuwe energie-infrastructuur faciliteert en dat we afspraken maken over ambitieuze verduurzaming. We maken daarnaast ook afspraken over het langjarig blijven investeren in Nederland door deze bedrijven, over mee-investeren in opleidingen, over goed werkgeverschap en over de kwaliteit van de leefomgeving.'