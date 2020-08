Zeeuwse ijssalons in de lift: Van ijs wordt iedereen blij

Met een bestickerde bakfiets vol schepijs wilde Sabina van de Linde (30) uit Koudekerke reclame maken voor het interieurbedrijf van haar man. ,,De reclamestickers zijn er nooit gekomen. Daar hadden we geen tijd voor.” De IJsfiets Walcheren liep meteen als een trein. Toen vorig jaar het kleine gebouw aan de Middelburgsestraat in haar dorp vrijkwam, wilde Van de Linde drie maanden een pop-up ijswinkel beginnen, samen met haar zus Rachel. ,,Mensen zeiden dat ze het jammer zouden vinden als we weer weg zouden gaan. Ik had er nooit over nagedacht om een vaste zaak te beginnen, maar ik heb het toch gedaan.” Deze zomer heeft ze het razend druk. ,,Er komen veel mensen uit het dorp, maar ook toeristen. We krijgen hele toffe reacties. We wisselen veel met ijssmaken: we hebben natuurlijk aardbei, vanille en chocolade, maar ook sorbetijs en suikervrij ijs. Ik vind het contact met de mensen heel erg leuk. IJs is een vrolijk product. Iedereen wordt er blij van.”