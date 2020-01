Zeeuwse huurders zuinigst met stroom

VLISSINGEN - Zeeuwse huurders gebruiken het minste elektriciteit van alle Nederlanders. Het gemiddelde verbruik was in 2018 per huishouden 1960 kiloWattuur (kWh). Dat is 10 kWh minder dan huurders in Friesland. Het landelijk gemiddelde voor huurwoningen is 2170 kWh.