Zeeuwse huizenprijzen naar recordhoogte

VLISSINGEN - De prijzen op de Zeeuwse huizenmarkt blijven stijgen. In Zeeuws-Vlaanderen is de gemiddelde verkoopprijs afgelopen kwartaal voor het eerst boven de twee ton uitgekomen: 204.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 195.000 euro.

In het deel van de provincie boven de Westerschelde (met uitzondering van Tholen) gingen de huizen voor gemiddeld 240.000 euro van de hand. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder, toen gemiddeld nog 228.000 euro werden betaald.

Dat blijkt uit het kwartaaloverzicht van makelaarsvereniging NVM. De aangesloten Zeeuwse makelaars verkochten van juli tot en met september in totaal 696 woningen. In het tweede kwartaal van 2017 waren dat er nog 755. In het tweede kwartaal van dit jaar piekte de verkoop op 805 Zeeuwse huizen. Dat komt neer op gemiddeld 9 per dag.

De terugloop in verkoop doet zich het sterkst voor in Zeeuws-Vlaanderen, waar alle typen woningen minder vaak van eigenaar wisselen. Elders in Zeeland worden vooral minder hoekwoningen en appartementen verhandeld. Het aantal verkochte vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen stijgt daar juist.

Boven de Westerschelde werden huizen afgelopen kwartaal in gemiddeld 44 dagen verkocht. Die periode is de afgelopen jaren nog nooit zo kort geweest. Een jaar geleden was dat nog 74 dagen. In Zeeuws-Vlaanderen duurde het afgelopen kwartaal gemiddeld 73 dagen voordat de handtekeningen waren gezet, tegen 94 dagen een jaar eerder.

De NVM kijkt ook naar de gemiddelde verkoopprijs per vierkante meter woonoppervlakte. Die prijs is boven de Westerschelde inmiddels de 2.000 euro gepasseerd en staat nu op 2.012 euro. Een jaar geleden ging het nog om 1.825 euro.

In Zeeuws-Vlaanderen wordt nu gemiddeld 1.721 euro per vierkante meter betaald. Dat is 132 euro meer dan in het derde kwartaal van 2017, een stijging van ruim 8 procent

Nijpend

De krapte op de woningmarkt is nog niet zo nijpend als in de Randstad, maar doet zich nu ook in Zeeland gelden. Daarbij gaat het vooral om de gemeenten Vlissingen, Middelburg. Borsele, Goes en Noord-Beveland. Met name op Tholen en in de gemeente Sluis is volgens de NVM het aanbod nog relatief ruim.

De toenemende krapte zorgt voor gekte op de Zeeuwse huizenmarkt. De NVM signaleerde vorige week dat ook hier in de populaire gebieden regelmatig boven de vraagprijs wordt geboden, omdat er zo weinig huizen beschikbaar komen.

Voorzitter Hendrik van Hoeve zei te voorzien dat binnen twee jaar de woningmarkt in de Zeeuwse steden op slot gaat. De NVM dringt al langer aan op het bouwen van meer huizen.