Zeeuwse huizen steeds sneller verkocht

Brand bij zorgcen­trum Borrendam­me in Zierikzee onder controle

15:51 ZIERIKZEE - Bij zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee is donderdagmiddag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio sprak over een grote brand. Inmiddels is die onder controle. Er zijn geen gewonden. De brand is ontstaan in een appartement op de bovenste verdieping.