Zeeuwse huisartsen gaan de GGD helpen bij het boosteren

GGD Zeeland heeft 11 vaccinatielocaties verspreid over de provincie. Maar niet iedereen die thuis woont is mobiel genoeg om daar zelf naartoe te komen. Nu de omikronvariant van het virus om zich heen grijpt, is het noodzakelijk het boosteren te versnellen. Juist voor deze kwetsbare groep is het van belang dat die zo snel mogelijk een derde coronavaccinatie (de boosterprik) krijgt. ,,Als GGD hebben we gekeken hoe we dat kunnen doen”, vertelt Marco Weda van GGD Zeeland. ,,Dan kom je vanzelf uit bij de huisartsen.”