Zeeuwse huisartsen concentreren zorg voor mensen met luchtwegklachten

Deze komen op drie plaatsen: de huisartsenpost in Vlissingen, de huisartsenpost in Goes en de huisartsenpraktijk in Scharendijke. 's Avonds, 's nachts en in het weekend gaat men naar de huisartsenpost in Goes. ,,Op die plaatsen kunnen dokters in shifts zuiver en alleen die patiënten zien”, zegt Mattijs Bordui, voorzitter van het crisisteam huisartsenzorg boven de Westerschelde.

De maatregel gaat vrijdag om 18.00 uur in. Wie buiten kantoortijden andere spoedklachten heeft, kan voorlopig niet meer terecht in de huisartsenpost in Goes. Deze mensen worden verwezen naar de posten in Vlissingen of Zierikzee.

Grote toename van patiënten

Het ‘opschalen’ van de huisartsenzorg is onvermijdelijk, zegt Bordui. ,,We verwachten een heel grote toename van deze patiënten. Dat is voor een individuele huisartsenpraktijk niet meer te regelen.” Een andere overweging is dat er een tekort is aan beschermende kleding, kapjes en brillen. ,,Daar moeten we zuinig op zijn.”

,,Daarnaast verwachten we dat ook dokters gaan uitvallen. Dan hebben we minder capaciteit. Dus we moeten gaan concentreren. We proberen te voorkomen dat de zorg het niet meer aankan, want dan moet je heel moeilijke beslissingen gaan nemen.”

De patiënten op de ‘luchtwegpoli’s’ worden strikt gescheiden. ,,Er zijn geen wachtkamers. Mensen moeten in hun auto of de taxi blijven zitten, totdat ze het bericht krijgen dat ze naar binnen mogen.”

Altijd eerst bellen

Bordui benadrukt dat iedereen die een huisarts nodig heeft, eerst moet bellen. ,,Dan horen ze waar ze heen moeten en wat ze moeten doen. Mensen die zomaar ergens heen gaan, komen nergens binnen. Dat is overdag ook al zo, maar daar worden we nu veel strenger in.”

De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen zijn nog niet zover dat ze kunnen opschalen. ,,Wij overwegen ook dergelijke maatregelen”, zegt directeur Anouchka van Miltenburg van Nucleuszorg, de ondersteunende organisatie voor huisartsen in de regio. ,,We verwachten niet dat het bij ons minder druk wordt dan boven de Westerschelde, dus we zijn ons daarop aan het voorbereiden.”

Extra zorgpersoneel