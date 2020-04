Zeeuwse ‘hotspots’ op speelkleed

Spelenderwijs de hotspots van je stad of provincie leren kennen, hoe mooi is dat? Dat was in ieder geval de gedachte achter het speelkleed van Rotterdam, dat in 2018 is ontworpen. ,,De reacties daar waren overweldigend en daarom zijn we flink aan de slag gegaan het uit te breiden naar andere steden”, aldus ondernemers Roy Verduyn en Guy de Hoog van City-Play.