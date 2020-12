Zeeuwse hotels voor de keuze: blijven we open of gaan we dicht

Goese inzameling van schoenen voor gevluchte kinderen levert meteen volle dozen op

14 december GOES - ‘Dat gaat niet passen hoor!’ De doos waarmee André Alting en Peter Eversdijk maandagochtend op montessorishool De Basis in Goes kwamen aanzetten, was meteen al te klein. Heel veel kinderen hadden al gebruikte schoenen mee naar school genomen.