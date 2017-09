Zeeuwse hotels steeds meer in trek

Geen verrassing

De florissante cijfers zijn geen verrassing voor de Zeeuwse hoteliers. ,,Zeker herken ik dat beeld", zegt manager Jelle Landman van Grand Hotel Ter Duin in Burgh-Haamstede. ,,Wij bestaan nu 2,5 jaar. In 2015 was de groei 20 procent, in 2016 22 procent en in 2017 hebben we over het eerste half jaar een groei van 9 procent geboekt. Met name door Belgische gasten."