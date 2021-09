Zeeuwse horecabazen witheet over coronapas: ‘De grens is bereikt’; festival Kaaipop is juist blij

Aan de Walcherse kust zijn de posters en stickers al in de maak. ‘Hier is iedereen welkom!’, staat erop. ‘Wij controleren niet actief op het coronapaspoort’. ,,Hiermee willen we duidelijk aangeven dat in onze ogen een grens is bereikt”, zegt Alex Minderhoud van De Olmen in Serooskerke. ,,We hebben bewezen dat de horeca hartstikke veilig is en nu worden we toch weer genaaid”, aldus mede-initiatiefnemer Gommert Bonte van El Fuego in Domburg.