Zeeuwse horeca ziet voorseizoen vervliegen, ondernemers zijn aan het einde van hun latijn

Portret Jan-Wil­lem Hament is niet zo van de elitaire kunst: ‘Leuntje en Merien zijn van iedereen’

20 maart Zijn prenten zijn wereldberoemd in Zeeland. Op toeristische hotspots, in lijstjes aan de muur en zelfs getatoeëerd op ledematen: Leuntje en Merien kom je overal in de provincie tegen. Geestelijk vader Jan-Willem Hament gooide 25 jaar geleden het roer om, maar kan pas vijf jaar rondkomen van de kunst. ,,Maar ik voel me meer ondernemer dan kunstenaar. Mijn klanten zijn ook geen kunstliefhebbers, ze willen gewoon iets leuks van Leuntje en Merien in huis!”