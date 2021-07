Zeeuwse horeca-ondernemers duimen dat Nederland geen code rood wordt: dan blijven Duitsers en Belgen weg

Veroorza­ker zwaar ongeval bij Nieuwer­kerk(63) had mogelijk een kortdurend hersenin­farct

14:43 DEN BOSCH/NIEUWERKERK - Viel een automobilist uit Scharendijke, die in 2017 een frontale botsing veroorzaakte op de N59 bij Nieuwerkerk, in slaap achter het stuur? De 63-jarige R. V. gelooft er zelf niets van. Hij was fit en viel nooit zomaar in slaap. ,,Ik denk dat ik onwel ben geworden”, zei de man vanochtend tegen het gerechtshof in Den Bosch.