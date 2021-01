Zeeuwse havenwerkers voor de rechter in Breda

De bouw van Grand Hotel Britannia in Vlissingen is eindelijk in zicht

7 januari VLISSINGEN - Na 22 jaar is de bouw van nieuw Grand Hotel Britannia aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen toch echt in zicht. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. Ontwikkelaars Arnold en Monique van Velzen van AVV en Paul Huges en Joeri Beekman van vastgoedontwikkelaar Teamforreal bezorgden de omwonenden donderdag persoonlijk een informatiebrief.