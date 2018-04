Zeeuwse Havendagen slaan brug over Schelde

Molukkers herdenken 68 jaar RMS

10:35 MIDDELBURG - De Molukse gemeenschap herdenkt vandaag het uitroepen van de Vrije Republiek der Zuid-Molukken (RMS). In Middelburg is om 7 uur in de Rijnstraat - het hart van de Molukse wijk - de Molukse vlag gehesen en het volkslied gezongen. Datzelfde gebeurde ook in Oost-Souburg. Bovendien is de Proklamasie voorgelezen.