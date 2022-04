Zeeuwse haven niet op slot voor Russen, wel signaal aan kabinet om dat Europees te regelen

De oorlog in de Oekraïne brengt ook de gemoederen van Zeeuwse politici in beweging. ,,Dagelijks zien we de beelden”, zei Trees Janssens (Partij voor de Dieren) vrijdag tijdens de Statenvergadering. ,,Wat kunnen wij doen om er een eind aan te maken? Iemand moet opstaan. Staan wij voor Oekraïne of blijven we op onze handen zitten?”