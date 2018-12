Zeeuwse groepsaccommodaties zetten Duitse website op

Overlast in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Kinder­vuur­werk? Het lijkt wel oorlog!’

8:57 TERNEUZEN - Worden de vuurwerknallen in Zeeuws-Vlaanderen nu veroorzaakt door zogeheten legaal kindervuurwerk of niet? Daar wordt verschillend over gedacht, blijkt uit een bericht van het politieteam Zeeuws-Vlaanderen en de reacties daarop op Facebook.