Zeeuwse geschokt: Belgisch ziekenhuis rekent 6500(!) euro voor eenpersoonskamer, verzekeraar vergoedt niks

Domburg viert feest met poëzie van Zeeuwse dichter P.C. Boutens

10:30 DOMBURG - De in Middelburg geboren dichter P.C. (Pieter Cornelis) Boutens staat zondag centraal in een poëziefeest in het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg. Daar wordt onder meer een nieuwe bewerking uitgevoerd van muziek die een eeuw geleden werd geschreven bij zijn beroemde gedicht ‘Beatrijs’.