Zeeuwse gemeenten zoeken onderdak voor 2000 Oekraïense vluchtelingen

Vrijdagmiddag hadden de burgemeester een eerste bespreking over het bieden van een veilig onderkomen voor Oekraïners in Zeeland. ,,Momenteel zijn we samen met de Zeeuwse gemeenten in overleg hoe we in Zeeland in deze hulpvraag kunnen voorzien”, aldus Margo Mulder, burgemeester van Goes, in haar rol van vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland.