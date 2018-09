Zeeuwse gemeenten zijn grotere vervuilers dan een kwart eeuw geleden

VLISSINGEN - Ondanks alle inspanningen stoten Zeeuwse gemeenten bij elkaar meer C02 uit dan een kwart eeuw geleden. Grootste boosdoener is Terneuzen, waar de CO2-uitstoot flink is gestegen. Daarentegen heeft Borsele de uitstoot flink teruggebracht.

De toename van koolstofdioxide (CO2) wordt gezien als de belangrijkste veroorzaker van de opwarming van de aarde en daarmee van de klimaatverandering. In het Klimaatakkoord - dat in juli op hoofdlijnen is gepresenteerd - staat dat Nederland in 2030 de helft minder CO2 mag uitstoten dan in 1990. Dat is nodig om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Lange weg

De Zeeuwse gemeenten hebben nog een lange weg te gaan om dat doel te halen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zeeuwse gemeenten stootten in 2016 bij elkaar 53,4 kilogram CO2 per vierkante meter uit. Dat is hoger dan de 45,6 kilogram per vierkante meter in 1990.

Opvallend is dat bijna alle gemeenten óf dezelfde hoeveelheid CO2 uitstoten als in 1990 of dat de uitstoot een fractie meer of minder is. Terneuzen is verantwoordelijk voor de algehele stijging. Die gemeente stoot 25,7 kilo per vierkante meter uit, tegenover 14,8 kilo in 1990 (+10,9). Een verklaring geeft het CBS niet, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de industrie in de Kanaalzone.