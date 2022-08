Zeeuwse gemeenten worstelen met opvang vluchtelingen

Sporen in de delta Burgerij redde Wemelding­se linden

Het besef dat monumentale bomen en boomgroepen ook bij het cultureel erfgoed horen is nog niet zo lang gemeengoed. Pas in 2015 is de website van het Landelijk Register van Monumentale Bomen geopend. In Wemeldinge waren ze er eerder bij. In december 1870 overhandigde een deputatie van de burgerij een verzoekschrift aan de gemeenteraad om de linden in de Dorpsstraat te sparen. In een vlaag van moderniseringsdrang had de raad namelijk besloten om deze fraaie bomen te vellen. Vermoedelijk had de aankoop van zes straatlantaarns hiermee te maken. De bomen stonden een optimaal effect van de nieuwe straatverlichting letterlijk in de weg.

