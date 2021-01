Zeeuwse gemeenten willen gedupeerden van toeslagenaffaire graag helpen, maar: ‘We weten nu niet wie het zijn’

Nóg twee wegen dicht, sluipen tussen Heinkens­zand en Goes is nu vrijwel onmogelijk

17:30 HEINKENSZAND - Kruip-door-sluip-door van Heinkenszand naar Goes is er vanaf morgen niet meer bij. De laatste twee polderwegen die nog niet waren afgesloten, gaan vanaf morgen ook dicht voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele is blij met de maatregel. ,,De veiligheid van de fietsers staat voorop. Daar maakte ik me echt zorgen om.”