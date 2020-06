Zeeuwse gemeenten luiden alarmbel in Den Haag: tekort van meer dan 40 miljoen euro dreigt

Voor het eerst in drie maanden speelt Bløf weer live, tijdens online festival Concert at Home

16:50 VLISSINGEN - Voor het eerst in drie maanden heeft Bløf weer opgetreden voor publiek. Donderdag zou de vijftiende editie van Concert at Sea beginnen, maar vanwege de maatregelen tegen corona is dat Concert at Home geworden, een online festival voor thuisblijvers. Dat werd geopend met een toepasselijk liedje, Over de dam, dat gaat over de Brouwersdam, de plek die dit jaar leeg blijft.