Zeeuwse gemeenten hoeven minder vluchtelingen onder te brengen

Veehoude­rij­en belasten vooral natuurge­bied De Manteling bij Oostkapel­le

16:15 MIDDELBURG - Veehouderijen dragen in hoge mate bij aan een te hoge stikstofbelasting van de natuurgebieden De Manteling bij Oostkapelle, de Kop van Schouwen en het Groote Gat bij Oostburg. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat dieren en planten er wegkwijnen of verdwijnen. In andere natuurgebieden is de stikstofbelasting door de landbouw vrijwel nihil.