Zeeuwse Gele Hesjes steken vuist op in Den Haag

Nieuwe bewoners van AZC in Goes mogen meteen aan de bak

17:11 GOES - Peter de Groot tilt een emmer in de lucht. ‘Emmer!’, roepen de vijf vluchtelingen die bij hem zitten eendrachtig. Dan houdt hij een handveger omhoog. Ook dat is geen probleem. 'Handveger!’, klinkt het in koor. Daarna wijst De Groot naar de thermoskan op de tafel. Uuuhhh... die is nog een beetje moeilijk.