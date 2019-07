Zeeuwse fruittelers worstelen om boven te blijven

De telers hebben het zwaar, bevestigt ook vicevoorzitter Bert den Haan van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Vijf jaar geleden kwam de eerste klap, toen Rusland de import van Europees fruit staakte. Daarmee raakte Nederland een belangrijk afzetgebied kwijt. In de Nederlandse supermarkt kreeg het ‘eigen’ fruit steeds meer concurrentie van producten van Oost-Europese fruittelers. Die kunnen door de lagere arbeidskosten goedkoper produceren. ,,Er kwam steeds meer goedkoop, ‘vreemd’ fruit in de schappen van de supermarkt”, vat Ferdy Weemaes van accountantskantoor WEA samen.

Onkosten voor de teelt

Al een paar jaar verdienen de telers amper geld. ,,Elke dag heb ik telers aan de telefoon die vragen: wat nu?", zegt Weemaes. Hij is de afgelopen vijf jaar al tien procent van zijn klanten kwijtgeraakt. Weemaes adviseert agrariërs over zaken als bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging en investeringen. Hem zou het niet verbazen als in 2020 de helft van de Zeeuwse fruittelers het heeft moeten opgeven.

,,Ik heb goed inzicht in de financiën van mijn klanten”, zegt hij. ,,En ik weet: er staat steeds minder op de bankrekening. De maanden tot de oogst moet er voortdurend geld in de teelt gestopt worden. Voor gewasbescherming, bemesting, arbeidskosten voor het dunnen en uiteindelijk de pluk. Ik zie nu dat er telers zijn die het dunnen niet meer kunnen betalen. Dat dunnen is nodig om grotere en mooiere vruchten te krijgen. Want dat eist de consument.”

Geen water

De weersomstandigheden gaven de nekslag. Bert den Haan: ,,In 2017 strenge nachtvorst in het voorjaar waardoor de telers geen of een kleine oogst hadden. In 2018 wel oogst, maar door de hitte en droogte te kleine vruchten. Het probleem, en dat zien we ook nu, is dat in Zeeland niet overal water is om te beregenen.”

Beleidsmedewerker NFO Herman Bus ziet de zaken minder somber. ,,Wat ik zie is schaalvergroting, enerzijds door gebrek aan opvolgers, anderzijds om efficiënter te kunnen werken. In '92 hadden we nog 5000 leden, nu 2000. Zeeland heeft nog steeds de grootste perenteler. Het is ook een kwestie van bedrijfsvoering. We zien dat telers zich binden aan een afnemer en gaan telen volgens de eisen van die partij. Er is ook een groep die vaste leveranciers heeft waaraan ze verkopen. Het is waar, er staan bedrijven te koop, maar er zijn allerlei bewegingen gaande. Gebrek aan water is wel echt een probleem.”

Vijf jaar nodig