Zeeuwse frietbakkers dubben over receptuur van vooroorlogs frietje. ‘De olie is op de bon’

Man (28) kan de rekening niet betalen en mishandelt horecamede­wer­ker in Goes

GOES - Een 28-jarige man is gistermiddag aangehouden omdat hij een medewerker van een horecagelegenheid op de Grote Markt in Goes te lijf is gegaan. De man werd agressief nadat hij was weggestuurd omdat hij de rekening niet kon betalen.

11:07