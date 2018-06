Zeeuwse flitspalen: elke zes minuten een boete

VLISSINGEN - Het aantal verkeersboetes in Zeeland is in de eerste vier maanden van dit jaar iets afgenomen. De twaalf flitspalen in de provincie betrapten in totaal 28.843 overtreders: 27.566 mensen die te hard reden en 917 bestuurders die het rode licht negeerden.

Dat is drie procent minder dan in de eerste vier maanden van 2017, toen de palen ruim 29.000 boetes opleverde. Dat was een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2016 (18.882 boetes).

De bijna 29.000 bekeuringen komen neer op 240 per dag, ofwel tien per uur. Gezamenlijk leverden ze - als een snelheidsovertreding gemiddeld 60 euro kost - bijna 1,9 miljoen euro op. Over heel 2017 ging het om 7,3 miljoen euro.

Actiefste paal

De actiefste flitspaal is die langs de N253 bij Oostburg, waar van januari tot en met april 7.214 bestuurders de snelheidslimiet overschreden. Dat zijn er wel ruim 500 minder dan in de eerste vier maanden van vorig jaar.

Ook de paal langs de N57 bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland had het iets minder druk, met 6.139 hardrijders. De twee flitspalen langs de N59 bij Oosterland waren gezamenlijk goed voor 7.128 boetes, 500 minder dan vorig jaar. Bij het verkeerslicht op de Schroeweg in Middelburg, ter hoogte van McDonald's, reden 3.203 bestuurders te hard en 271 door rood.

Westerscheldetunnel

Ook de trajectcontrole in de Westerscheldetunnel bracht de afgelopen maanden minder hardrijders aan het licht dan voorheen. In totaal 3.579 bestuurders - dertig per dag - overschreden de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Vorig jaar ging het in dezelfde periode nog om 5.103 bestuurders, in 2016 om 5.203.