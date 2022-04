VLISSINGEN - De Zeeuwse flitspalen hebben afgelopen jaar minder hardrijders betrapt dan in 2020. In totaal kregen 68.519 bestuurders een boete. Het jaar ervoor waren dat er 64.652. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Van de twaalf digitale palen in Zeeland, waarvan sommige ook flitsen bij rijden door rood licht, was die langs de N57 op Schouwen-Duiveland het actiefst (15.043), gevolgd door de paal langs de N253 bij Sluis (13.355). Tijdens de Zeeuwse trajectcontroles werden de meeste overtreders gespot op de Zeelandbrug: 15.178. In de Westerscheldetunnel reden 14.049 automobilisten te hard. Het trajectsysteem op de N253 bij Anna Ter Muiden registreerde 12.915 overtreders.

Landelijk werden net iets meer dan drie miljoen flitsboetes uitgedeeld aan hardrijders of automobilisten, die door rood reden. Het totale aantal bleef in 2021 ongeveer gelijk ten opzichte van 2020, maar regionaal waren er wel verschillen. Net als in in Zeeland (5,6 procent) werden in Utrecht (6,4) en Noord-Brabant (5,5) minder overtredingen geregistreerd. In Overijssel, Friesland en Zuid-Holland ging het aantal overtredingen omhoog.

Het totaal aantal verkeersboetes in Nederland - waar naast overtredingen door vaste flitspalen ook boetes door politiecontroles, mobiele radarsets en trajectcontroles onder vallen - kwam vorig jaar op iets meer dan acht miljoen. Wat volgens het ministerie heeft meegespeeld is dat ‘meer mensen de weg op zijn gegaan ten opzichte van 2020'.

Zeelandbrug ‘lucratieve’ boeteplek

In de zomer van 2021 bleek al dat de trajectcontrole op de Zeelandbrug ‘lucratief’ was als het om boetes draait. In vier maanden tijd noteerde het systeem ruim 5200 overtreders, wat neerkomt op 43 bekeuringen per dag.

Na een afwezigheid van zes jaar werd het controlesysteem op de Zeelandbrug in september 2020 weer in gebruik genomen. Dat was volgens het Openbaar Ministerie nodig omdat er in beide richtingen vaak te hard gereden wordt. En als het misgaat, is de weg (vaak) lang gestremd omdat er geen vluchtstroken zijn.

Top vijf flitspaalboetes in Zeeland

N57 bij Serooskerke (S) 15.043 (snelheid)

N253 bij Sluis 13.355 (snelheid)

N59 Oost Schouwen-Duiveland 10.387 (snelheid)

N59 West Schouwen-Duiveland 9218 (snelheid)

Middelburg Kruising - Schroeweg-Torenweg 7385 (snelheid + rood licht)

Aantal boetes tijdens trajectcontroles

Zeelandbrug 15.178

Westerscheldetunnel 14.049

N253 bij Anna ter Muiden 12.915

Volledig scherm De flitspalen op de N59 op Schouwen-Duiveland. © DirkJan Gjeltema