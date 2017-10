Zeeuwse finaliste Miss Nederland-verkiezing gunt ook anderen de winst

HEINKENSZAND - Het is inmiddels 13 en 14 jaar geleden dat respectievelijk Miranda Slabber uit Middelburg en Sanne de Regt uit Goes de titel Miss Nederland wonnen. Maar maandagavond krijgen zij wellicht een opvolgster in de persoon van Deborah van Hemert (22) uit Heinkenszand. Zij vertegenwoordigt Zeeland in de finale van de wedstrijd.

De namen van de Zeeuwse oud-winnaressen zeggen haar trouwens niets, ze was destijds zelf nog een kind. Maar kleine meisjes worden groot en zo kwam het dat ze twee jaar geleden werd gescout voor de verkiezing Miss Beauty of Zeeland. Die won ze prompt, net als de titel Miss Earth, die vorig jaar op de Filipijnen in de wacht sleepte. Voordien was Deborah naar eigen zeggen nooit bezig met modellen- of schoonheidswedstrijden. ,,Ik was al eens eerder gevraagd voor verkiezingen, maar dat hield ik altijd af."

Persoonlijkheid

Inmiddels heeft ze dus al aan het wereldje geroken, maar Miss Nederland is met een decennialange historie een instituut dat toch wat meer tot de verbeelding spreekt. De verkiezing onderscheidt zich doordat deelneemsters niet 'alleen maar' een mooi plaatje moeten zijn, maar vooral persoonlijkheid moeten hebben en maatschappelijk betrokken.

Dat spreekt de Heinkenszandse, die de administratie van het familiebedrijf van haar vader bijhoudt, aan. ,,Ik ben heel erg geïnteresseerd in andere culturen", zegt ze. Zelf is Deborah half Indonesisch, haar exotische looks heeft ze van haar moeder. Ze bezocht het land al talloze keren en is gek op de Indonesische keuken. ,,Ik hou sowieso van lekker eten", lacht ze. ,,Wel gezond, ik zit niet de hele dag bij de McDonald's."

Geen haat en nijd

Sinds Deborah op de castingdag in juni uit meer dan honderd meisjes werd gekozen om mee te dingen naar de titel, is het rennen en vliegen. ,,Netwerkevenementen, fotoshoots, beurzen, mediatrainingen en repeteren voor de finaleshow in Hilversum", somt ze op. ,,Het hoort erbij en je ontwikkelt je als persoon."