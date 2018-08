Zeeuwse filmmaker hoopt op geld voor 'Minah'

Joosse is afkomstig uit Nieuw- en Sint Joosland. Onlangs is hij als filmmaker afgestudeerd aan de Erasmushogeschool in Brussel. Het verhaal van 'Minah', deels gebaseerd op zijn eigen ervaringen, gaat over een jonge, getrouwde Marokkaanse vrouw. Zij wordt op haar werk in een callcenter verliefd op een collega. Die ontmoeting doet haar twijfelen over haar levenspad, geloof en keuzes.

Crowdfunding

Om de film te kunnen maken, heeft Joosse nog 5.000 euro nodig. Dat geldt probeert hij bij elkaar te krijgen via crowdfunding. De campagne daarvoor is deze week begonnen. Op zaterdag 15 september zal hij deze ook tijdens Film by the Sea in Vlissingen promoten.

Als de inzameling succesvol is, wordt de film volgend jaar zomer vertoond bij Pleinbioscoop Rotterdam (Museumpark). Joosse hoopt te zijner tijd ook op interesse van Film by the Sea.