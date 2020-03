Zeeuwse film Meidagen valt in de prijzen

Meidagen werd vorig jaar april opgenomen op verschillende locaties in Zeeland, waaronder de duinen van Cadzand, de monumentale boerderij Cranestein in Oostkapelle en Café Juliana in Biggekerke. De film vertelt het verhaal van een Nederlandse soldaat die de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog aan de Zeeuws-Vlaamse kust beleeft. Het is gebaseerd op de waargebeurde belevenissen van Jan Hendrik Smit.

De film ging vorig jaar september in première tijdens Film by the Sea in Vlissingen. Op het New Renaissance Film Festival is Meidagen voor het eerst buiten de provincie vertoond. ,,Ik vind het erg belangrijk dat dit onbekende deel van de Zeeuwse geschiedenis meer erkenning krijgt in het hele land en zelfs op een internationaal niveau”, aldus Ferri. ,,Het feit dat de film nu een prijs heeft gewonnen, is zeker een belangrijke eerste stap.”