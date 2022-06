Zeeuwse fans van The Stones teleurgesteld naar huis na afblazen concert: ‘Zwaar klote’

Ellen Meijers uit Vlissingen was er samen met haar zus Marina helemaal klaar voor. ,,We stonden nog buiten het stadion in het zonnetje toen we mensen weg zagen gaan. We dachten nog dat ze een probleem in de privésfeer hadden of zo. Zelf hadden we nog op onze telefoon gekeken, maar niets gezien. Toen kregen we bericht van kennissen en familie en keken we nog eens. En toen zagen we het bericht dat het concert was afgelast, omdat Mick Jagger corona heeft’', vertelt Ellen. De zussen hadden geen moment gedacht dat het concert weleens niet door zou kunnen gaan. ,,Ze zijn wel op leeftijd, maar we gingen er toch gewoon vanuit dat ze zouden spelen. Ik hoop dat Mick Jagger dit wel te boven komt. Gelukkig worden de meeste mensen niet meer zo ziek van corona. Het is voor Mick en voor ons echt heel erg balen. Maar ja. We hebben maar lekker wat gegeten en gedronken en gaan nu terug naar Vlissingen. Het kon nog erger. Ik heb ook mensen uit Engeland en Duitsland gezien.’'