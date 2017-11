Zeeuwse familiebedrijven zijn vernieuwers

Familiebedrijven zijn vernieuwers. Eigenaren steken bedrijfswinsten meer dan gemiddeld in innovatie. Ook zien ze sneller af van dividend als er geld nodig is om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Een onderzoek van Nyenrode Business Universiteit, ING en NPM Capital ontkracht de mythe dat familiebedrijven conservatief zijn en weinig innoveren. Zeeland telt om en nabij 9500 bedrijven, waarvan 8100 familiebedrijven, overwegend in het midden- en kleinbedrijf: 85 procent van het Zeeuwse mkb is een familiebedrijf.

Facelift

Juist de familiebedrijven investeren stevig in innovatie, blijkt uit het onderzoek onder 400 bedrijven waaronder conservenfabriek Coroos van de familie Oostrom, met vestigingen in Kapelle en Geldermalsen. Ruim 62 procent van alle familiebedrijven introduceerde in de laatste drie jaar een of meerdere nieuwe producten of diensten. Ook gaf bijna 72 procent de interne bedrijfsprocessen een facelift.

Eigenaren van familiebedrijven nemen sneller genoegen met geen of weinig dividend als er geld voor innovaties nodig is. Bijna 79 procent van de familiebedrijven is daartoe bereid. Bij andere bedrijven waar geen familie betrokken is, ligt dat op 60 procent. Verder accepteert dik 65 procent van de familiebedrijven een jaar met verlies als innovatie van het bedrijf aanjaagt. Ook is ruim 65 procent van de familiebedrijven bereid een jaar met negatieve resultaten te accepteren als dat innovatie bij het bedrijf stimuleert. Bij niet-familiebedrijven is dat 40 procent.

In landelijke innovatie-indexen bungelt de provincie steevast onderaan. Het gebrek aan een technische universiteit in de regio speelt daarbij een rol. Dat investeringen niet zichtbaar zijn in de landelijke prestatielijstjes, komt vooral doordat Zeeuwse bedrijven hun succesvolle vernieuwingen beperkt delen. Ze zoeken minder snel de publiciteit dan bedrijven in de Randstad en Brabant.

Lange termijn

In plaats van snel te cashen, voeren familiebedrijven doorgaans een langetermijn-strategie om gestaag te groeien. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de multinationals die Zeeland telt. Zo geeft de familie Doeleman, de eigenaar van bakkerijgrondstoffenproducent Zeelandia in Zierikzee, de directie de tijd om het bedrijf uit te bouwen. Ze durft ook risico's aan. Zo ging het bedrijf vijftien jaar geleden al de markt op in Oekraïne. Zeelandia drong dit voorjaar door tot de landelijke finale van de Familiebedrijven Award 2017.