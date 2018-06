'Zeeuwse examenscholieren, blijf alsjeblieft verbonden met Zeeland'

MIDDELBURG - Examenscholieren in Zeeland krijgen bij hun diploma-uitreiking een felicitatiebrief namens de hele Zeeuwse gemeenschap. Het is de bedoeling dat de warme boodschap een traditie wordt, meldt de provincie. Doel van de felicitatie is om de examenscholieren te laten weten dat heel Zeeland 'ze graag wil blijven zien en hoopt dat ze met onze provincie verbonden blijven'.

De brief is het startsein van een online campagne en een video waarin de brief door bekende en minder bekende Zeeuwen wordt voorgedragen. Zo staat er bijvoorbeeld in de brief: “[…] een Zeeuw is niet bang om zijn horizon te verbreden. Die blijft op koers. Met zo’n basis (en je diploma!) kom je er wel!”

Volgens de provincie ziet de jeugd helaas een toekomst in Zeeland niet altijd voor zich. ,,Het is zaak dat we met zijn allen beter uitdragen dat er volop toekomst is in de provincie, ook voor degenen die voor hun studie vertrekken.''

Voor het initiatief werken tal van Zeeuwse bedrijven, scholen en organisaties samen om breed de campagne uit te dragen. Zo wordt gehoopt dat de campagne zich als een olievlek zal verspreiden. ,,En zien scholieren dat ze gemist gaan worden en groeit het besef dat het de moeite waard is om in Zeeland te blijven of terug te keren voor een mooie toekomst.''