Zeeuwse Eveline van de Putte schrijft boek over transgender ouderen

Naast de verhalen met foto's bevat het boek ook de geschiedenis van transgenders in Nederland en de situatie van transgender ouderen in het bijzonder, van de hand van dr. Paula Vennix. Zij is sociaal seksuoloog, psycholoog, psychosociaal seksuologisch onderzoeker en transgenderdeskundige. Ook is zij transgenderist: de aanduiding voor een man die permanent als vrouw leeft (of een vrouw die permanent als man leeft) zonder een geslachtsaanpassende behandeling.