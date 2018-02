Zeeuwse essen goed voor Iers slaghout

,,Zeker een stuk of 25 kan ik er uit deze hurley butt zagen, schat Nico Hofman, als de onderste anderhalve meter van de es op de grond in het bos van landgoed Ter Hooge bij Middelburg ligt. Het bovenste deel van de boom is al eerder geveld. Hofman heeft het over 25 hurleys, het slaghout waarmee de Ieren hun nationale sport hurling spelen. Het is een snelle, harde sport die lijkt op een kruising tussen hockey en rugby. Nederlands essenhout is uitermate geschikt voor het maken van een hurley. Een Ier die bij Staatsbosbeheer was gaan werken, ontdekte jaren geleden dat het Nederlandse essenhout licht en flexibel is, precies de eigenschappen waar de fabrikanten van het slaghout naar op zoek zijn.

Hurling is belangrijk in Ierland. Het is meer dan een sport voor veel Ieren. Het is een deel van hun nationale erfgoed. Om een idee te geven hoe groot hurling op het eiland is: de eindstrijd van het All-Ireland Hurling Championship wordt gespeeld in Croke Park, een stadion waar plaats is voor 82.300 toeschouwers. Van heinde en verre komen fans naar de Ierse hoofdstad om de teams van de verschillende landsdelen tegen elkaar te zien spelen. Croke Park is speciaal gebouwd voor 'Gaelic sports', waarvan hurling en Gaelic football de belangrijkste zijn. Het is na Camp Nou in Barcelona en Wembley in Londen het grootste sportstadion in Europa.

Mooi werk

Volledig scherm Nico Hofman zet de zaag in een essenstam. © Lex De Meester Van dat alles had Hofman geen weet toen iemand hem vroeg of hij hout voor hurleys kon leveren. ,,Ik had geen flauw idee wat een hurley was.'' Inmiddels is hij gespecialiseerd in het omzagen en verwerken van de stam voor Ierse hurleymakers. ,,Het is echt mooi werk.'' Als ergens essen worden gekapt, wordt hij ingeschakeld. Hofman werkt als zelfstandige. Via Nederlandse opdrachtgevers, in dit geval Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout, komt hij op plaatsen waar essen omgezaagd worden.

Hofman komt uit Beemte Broekand, bij Apeldoorn. Deze week is hij op Ter Hooge aan het werk. Hij heeft al een aardige oogst stammen, die opgestapeld ligt aan de bosrand. Hij slijpt zijn kettingzaag voordat hij een van de laatste hurley butts gaat omzagen. Veel essen zijn door ziekte aangetast, maar deze heeft nog een mooie witte stam. ,,Voor de hurleys is de buitenste rand van de stam belangrijk. Dit ziet er goed uit'', zegt Hofman.

Eva 't Hooft-van Lynden, bewoonster van het landgoed, en Kees Mol, sinds jaar en dag adviseur voor het onderhoud van het bos, kijken toe hoe Hofman te werk gaat. Met een speciale spade maak hij de voet van de stam vrij. De verbredingen aan de onderkant vormen straks de kromming van de stick. Dan gaat de gehoorbeschermer op en start hij de motorzaag. De stam zaagt hij rondom schuin naar beneden af. Als de stam met vereende krachten is omgeduwd, blijft de stronk als een buitenmaats vogelbadje in de grond achter. Met een schuifmaat neemt Hofman de maten van de hurley butt.

Nerf

Op zijn smartphone laat Hofman een filmpje zien hoe hij thuis de stammen verwerkt. Met een motorzaag met een blad van anderhalve meter wordt de hurley butt in vier kwarten gezaagd. Daarna is het passen en meten om de halffabrikaten in de vorm van planken op de juiste dikte te zagen. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met de loop van de nerf in het hout. Ideaal is dat de nerf de vorm van de hurley volgt, dus met een bochtje aan het uiteinde waar de hurley breder is. Zoals een diamantslijper een ruwe steen zo gunstig mogelijk slijpt, doet Hofman dat met het zagen van de stam.

Volledig scherm Hurleys. Een van de fabrikanten die gebruik maakt van Hofmans planken is L'ash go Leor (ash is het Engelse woord voor es). Deze fabrikant uit Wexford maakt verschillende maten en modellen met namen als the pikeman, purist, tribesman, rebel, cat en king. Het ene model is wat zwaarder dan het andere, ook de breedte van de 'schep' aan de onderkant verschilt. Hoe zwaarder, hoe harder je er mee kan slaan. Een lichte hurley is juist geschikter om het balletje (de sliotar, ongeveer zo groot als een honkbal) al lopende op te wippen. Een slaghout kost tussen 10 en 50 euro. Doordat de hurleys in de hitte van de strijd wel eens breken, heeft een speler aan één slaghout per seizoen niet genoeg.

,,Helaas loopt het aantal voor hurley geschikte essen in Nederland terug'', zegt Hofman. Er waart een essenziekte rond die de stam aantast. Deze schimmelziekte heerst in grote delen van Europa, ook in Ierland. Voor de overkoepelende organisatie van Gaelic-sporten (GAA) reden om zich actief te bemoeien met het essenbestand in Ierland. Zonder essen geen hurleys en zonder hurleys geen sport.