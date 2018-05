Zeeuwse en Vlaamse bedrijven zetten traineeship op voor toptalenten

Vijftien tot twintig jongeren beginnen in januari 2019 aan een tweejarig traject, waarin ze betaald werk verrichten bij bedrijven en instellingen in Zeeland en Vlaanderen. Eén dag in de week werken ze aan praktijkopdrachten. Ze volgen ook trainingen in onder meer gesprekstechnieken, netwerken, modern vergaderen en ondernemerschap. Als de trainees goed functioneren, krijgen ze na twee jaar een aanstelling bij het bedrijf waar ze al werken.

Het traineeship is een initiatief van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en werkgeversvereniging VNO-NCW Zeeland. ,,Het doel van het traineeship is om toptalenten naar Zeeland en Vlaanderen te halen", zegt woordvoerder Nelleke Launspach. Zij spreekt namens de Stichting Traineeship Zeeland en Vlaanderen, die deze week is opgericht. ,,Als ze hier eenmaal zijn, willen ze nooit meer weg. Je moet ze niet uitleggen hoe fijn het is om in Zeeland te wonen en te werken. Het spreekt vanzelf als je hier bent: hier kun je nog rustig over straat, er zijn geen files en strand en water is overal in de buurt. En er liggen mooie banen in het verschiet."