Zeeuwse economie herstelt zich

Eén miljoen euro in vijf jaar om Zeeuwen meer te laten bewegen

17 november MIDDELBURG - Zeeuwen bewegen te weinig. Slechts de helft van de inwoners voldoet aan de nationale beweegnorm van een half uur per dag. Met het Zeeuws Sportakkoord, dat dit voorjaar is afgesloten, wil de provincie dat veranderen. Over een periode van vijf jaar (2019-2023) is daarvoor in totaal één miljoen euro uitgetrokken.