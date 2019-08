Zeeuwse doedelzakspelers geven daverende shows in Moskou. ‘Elke avond krijg ik weer kippenvel’

Man uit Oosterland (20) opgepakt voor betrokken­heid bij twee drugslabs

9:40 OOSTERLAND - Een 20-jarige inwoner van Oosterland is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een synthetisch drugslab in Esch. Daarnaast is hij ook verdachte in de zaak waar de politie op 19 juli een woning en schuur binnenviel in Rilland. Hier werden verschillende goederen, chemicaliën en afvalstoffen gevonden om synthetische drugs mee te maken. Donderdag heeft de politie in verband met dit onderzoek op drie adressen doorzoekingen gedaan.