Zeeuwse dj Ronnie Kauffman (45) overleden, herdenking donderdag in Lasloods

Hoewel Kauffman de laatste jaren in Rotterdam woonde, bleef hij vooral actief in Zeeland. Hij was onder meer de vaste dj van het dancefeest Groove to Chill. ,,Hij verzorgde altijd de afsluitende set”, zegt organisator Louk Peperkamp, die nauw met hem heeft samengewerkt. ,,De plek van Ronnie was magisch. Daar droomden alle dj’s van. We kunnen hem niet vervangen, dus het zal heel vreemd zijn bij de volgende editie, in maart. Dit is een complete aderlating.”