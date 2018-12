Zeeuwse dj Luc Sarneel ondersteunt Serious Request vanuit Tivoli

Met 3FM Serious Request: Lifeline zet NPO 3FM zich samen met het Rode Kruis reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten. In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie. Ze gaan op een barre tocht door Nederland om op kerstavond hopelijk aan te komen bij TivoliVredenburg in Utrecht, de headquarters van de actie én natuurlijk de plek waar 3FM Serious Request begon in 2004.