Zeeuwse dijken gaan opnieuw op de schop: ‘Dit is een gigantische opgave’

Petitie tegen industrie op camping in Yerseke: ‘We zijn hier allemaal verbolgen’

15:32 YERSEKE - Het nieuws dat de gemeente Reimerswaal camping Zon en Zee wil omvormen tot industriegebied valt niet goed in Yerseke. Vooral bewoners van de aangrenzende woonwijk in de Burenpolder zijn niet te spreken over het plan. Ze vrezen meer stank, lawaai en zwaar verkeer. ,,Wij zijn hier allemaal verbolgen”, zegt Colinda de Pree. Ze is een petitie gestart om de gemeente op andere gedachten te brengen.