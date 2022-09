Zeeuwse dierenasiels zitten ramvol, maar er is hoop

Vrijwel niemand haalt in de zomermaanden een huisdier uit het asiel. Mensen snakken naar een paar welverdiende weekjes vakantie in een zonnig land óf ze blijven thuis in eigen land. Maar een kat of hond moet wennen aan zijn nieuwe baasjes en huis en dat betekent: deuren en ramen dicht, want anders is de lol van een nieuw huisdier snel voorbij. ,,En met dat mooie weer van de afgelopen tijd ga je ook niet thuis zitten met alles dicht”, lacht Simone van Randwijk van dierenasiel Walcheren in Vlissingen.