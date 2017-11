Zeeuwse Delta blijkt thuis van opvallend veel 'zuidelijke' vissoorten

Werd de Gehoornde slijmvis de afgelopen jaren slechts sporadisch gezien in de Oosterschelde, dit jaar zagen de onderzoekers er soms 10 in één duik. In ondiep water bij Tholen werden tussen de breukstenen in de dijkvoer ook grote aantallen Steenslijmvissen aangetroffen.

De eerste Oosterschelde-waarneming van een Paganelgrondel was in 2003. Sindsdien werden er weinig gezien, maar dit jaar zijn in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer regelmatig exemplaren aangetroffen. In de Oosterschelde is ook de Zwartooglipvis weer gezien, meldt Nature Today. Ook de Mul en het Kortsnuitzeepaardje werden in de zomer regelmatig waargenomen.