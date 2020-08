Zeeuwse dagattracties: zomer was goed, maar najaar baart zorgen

Het voorseizoen ging voor iedereen verloren, ook voor Waterpark Neeltje Jans. Over het naseizoen heeft hij geen goed gevoel, maar de maanden juli en augustus zijn volgens directeur Bert van de Hoef boven verwachting verlopen. ,,Sterker nog, we hebben veel beter gedraaid dan in juli en augustus vorig jaar”, zegt Van de Hoef. Hij vreesde eind april dat het een rampjaar zou worden. Het was toen niet zeker of, hoe en wanneer Neeltje Jans weer open kon gaan. Op 22 juni was het zover. ,,De eerste week kwam wat langzaam op gang, maar daarna ging het lopen”, zegt Van de Hoef. Financieel is het geen goed jaar; het omzetverlies van het voorjaar wordt niet meer goedgemaakt. Maar met een beetje geluk speelt Neeltje Jans dit jaar quitte. Van de Hoef: ,,Mede door overheidssteun kon iedereen blijven doorwerken.” Vraag is hoe het verder gaat. ,,In september en oktober ontvangen we veel groepen. Het is ook de tijd dat oudere mensen ons bezoeken. De vraag is of die nog zullen komen.”