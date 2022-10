Zeeuwse dag in Den Haag: bestuurlijk bijpraten met borrelhapjes van topchef Van Bochove

Ze hebben elkaar vaak aan de telefoon, ze mailen met elkaar en natuurlijk vergaderen ze wel eens. Maar één keer per jaar is er in Den Haag een speciale bijeenkomst waar ambtenaren uit Zeeland en Den Haag massaal met elkaar lunchen. Het is een traditioneel onderdeel van de Zeeuwse dag die de provincie, de Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen organiseren in Nieuwspoort. Het perscentrum wordt voor die gelegenheid in een Zeeuws jasje gestoken, ditmaal door kunstenares Lisanne Buik.