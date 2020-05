Zeeuwse cultuursector niet onverdeeld blij met 1 juni: 'We worstelen ermee en zijn er nog niet uit’

,,Wij zijn er straks klaar voor”, zegt theatermanager Jéan Rottier van CineCity in Vlissingen. In het bioscoopcomplex wordt hard gewerkt om de deuren op 1 juni weer te openen. Het gebouw is ruim en telt acht zalen, die de eerste maand elk 30 bezoekers mogen vermaken, min het aantal personeelsleden. Dat zal nog niet lonend zijn, erkent Rottier. ,,Maar we zijn al heel blij dat we open mogen. Ook het Cinecafé mag open voor 30 personen. We kunnen weer een avondje uit aanbieden en we hebben een maand de tijd om de nieuwe manier van werken goed onder de knie te krijgen. En dan in juli hopelijk naar 100 mensen."