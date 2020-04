Zeeuwse cultuursector krijgt bovenop coronacrisis niet ook nog nieuw beleid gestapeld

Dat is niet alleen uit zorg om de Zeeuwen die in de cultuur werken. In 2021 zou een nieuwe Omgevingsvisie van kracht worden en daar zou het nieuwe cultuurbeleid op worden gebaseerd. Vanwege de coronacrisis is die nieuwe Omgevingsvisie ook al uitgesteld.

Abrupt stilgevallen

Dat is dan een gelukje bij een veel groter ongeluk. ‘Door de Coronacrisis is het culturele leven abrupt stilgevallen’, schrijft het provinciebestuur aan de Staten. ‘Concerten zijn afgelast, musea gesloten, muzieklessen gaan niet meer door, etc. Dit heeft een enorme impact op alle organisaties, en ook op de mensen die werken in het culturele veld. Veel geluidstechnici, artiesten, vormgevers, horeca zijn ZZP’ers of MKB ondernemers waarvan per direct het grootste deel van hun inkomsten is weggevallen.’

Pas op de plaats